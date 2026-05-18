Inaugura Marco Bonilla “Semana de gobierno abierto”

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, en conjunto con la maestra Amelia Martínez, titular de Gobierno Abierto, inauguró la quinta edición de la Semana Internacional de Gobierno Abierto, una iniciativa impulsada a nivel mundial que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Las actividades se desarrollarán del 18 al 22 de mayo de 2026 en distintos puntos de la ciudad de Chihuahua, con conferencias, paneles y talleres enfocados en fortalecer la apertura gubernamental y la innovación pública.

La inauguración se realizó este lunes en Casa Chihuahua con la conferencia magistral “La Apertura Gubernamental en los Municipios”, impartida por el consultor internacional Peter Sharp.

Como parte del programa, el martes 19 de mayo se desarrollará un panel de participación ciudadana en el edificio Eloy S. Vallina, donde se abordarán buenas prácticas de participación en Chihuahua capital, así como estrategias para impulsar el emprendimiento juvenil.

Para el miércoles 20 se contempla una presentación sobre prácticas exitosas de Gobierno Abierto e innovación, además de temas relacionados con líneas de denuncia vía WhatsApp y proyectos implementados en otras ciudades.

El jueves 21 se impartirá el taller “Inducción de Accesibilidad Web y Documentos Digitales Accesibles”, a cargo de la especialista Nancy Reyes Flores, enfocándose en herramientas digitales incluyentes y accesibles para la ciudadanía.

Finalmente, el viernes 22 se llevará a cabo la conferencia magistral “Gobierno Abierto: balance y desafíos”, impartida por el doctor Álvaro Ramírez Alujas, fundador de GIGAPP.

Las sedes principales serán Casa Chihuahua y el edificio Eloy S. Vallina, con actividades programadas entre las 9:00 y 10:00 de la mañana, dependiendo del día.

