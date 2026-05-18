Localizan 4 cuerpos sin vida en brecha de Valle de Zaragoza

La Fiscalía de Distrito Zona Sur investiga la localización de cuatro personas sin vida, en hechos ocurridos ayer por la noche sobre la brecha que conduce del municipio de Valle de Zaragoza a la localidad de San Felipe de Jesús.

En el lugar, se ubicó el cuerpo de un masculino de 31 años de edad, identificado como Jesús Manuel I.V., originario de la ciudad de Chihuahua.

A diez metros, se encontró una camioneta marca Chevrolet, línea Tahoe, modelo 2003, de color negro, con impactos producidos por proyectil de arma de fuego, en cuyo interior se localizó a tres personas sin vida, de las cuales una fue identificada como José Hiram N.C., de 18 años de edad, originario de la ciudad de Chihuahua.

Las otras dos personas fallecidas son masculinos sin identificar, de entre 20 y 35 años de edad.

Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales procesaron la escena, en donde aseguraron diversos casquillos de los calibres 7.62×39 y 223, un bote con poncha llantas, un radio de comunicación, tres baterías para radio y un teléfono celular.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizar la necrocirugía de ley e iniciar los protocolos que permitan establecer la identidad de dichas personas.