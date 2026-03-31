Entrega Estado material y equipo educativo a 341 planteles de 38 municipios

En lo que va del presente año, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife) ha entregado material educativo y apoyo a 38 municipios, en beneficio de 341 planteles de distintos niveles.

Gracias a este trabajo conjunto, 144 mil 327 alumnas y alumnos cuentan ahora con mejores herramientas y espacios para su formación académica. Para la distribución de estos insumos destinó una inversión de 16 millones 807 mil 072 pesos.

Algunos de los municipios beneficiados son Cuauhtémoc, Nonoava, Carichí, Riva Palacio, Aquiles Serdán, Madera, Cusihuiriachi, Janos, Juárez, Buenaventura, Bocoyna, Casas Grandes, Bocoyna, Maguarichi, Allende y Balleza.

Además de El Tule, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Parral, Huejotitán, Matamoros, Morelos, Rosario, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Valle de Zaragoza, Camargo, Delicias, Jiménez, Julimes, La Cruz, Meoqui, Rosales, San Francisco de Conchos, Satevó y Saucillo.

El director general del Ichife, Luis Iván Ortega Ornelas, comentó que gracias al respaldo de la administración estatal miles de estudiantes cuentan con mejores condiciones para su aprendizaje.

Reiteró el compromiso de la dependencia que encabeza, de continuar e impulsar programas y proyectos que fortalezcan la educación, que es un pilar del desarrollo social en Chihuahua.