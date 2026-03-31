Conductor sale ileso tras volcadura en periférico R. Almada

Un hombre resultó ileso luego de verse involucrado en un aparatoso accidente que culminó en la volcadura de su vehículo sobre el periférico R. Almada, en el cruce con la calle Valle Dorado.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró cuando el conductor perdió el control del volante presuntamente a causa del exceso de velocidad. Esto provocó que el automóvil se impactara contra la banqueta y posteriormente volcara. Tras el percance, la unidad terminó nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

A pesar de lo impactante del accidente, el conductor no sufrió lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Vial, quienes se encargaron de abanderar la zona para evitar otro percance, además de recabar información y llevar a cabo el deslinde de responsabilidades correspondientes.