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Realiza Gobernación 407 inspecciones y clausura 15 establecimientos

Michelle Mtzdestacadoestadoinspecciones

Durante la semana del 23 al 29 de marzo del 2026 personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 407 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Dichas acciones dieron como resultado un total de 15 clausuras, de las cuales cuatro fueron en Chihuahua, una en Delicias, una en Rosales, una en Meoqui y ocho en Ciudad Juárez.

El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo que el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:

  • Cantina “Salón Chihuahua” por operar fuera de horario
  • Restaurante bar “La Regina” por hechos de sangre
  • Restaurante bar “Room Padel” por sobreaforo
  • Restaurante bar con pista de baile “Volcán café Rock” por sobreaforo

Delicias:

  • Tienda de abarrotes “Súper Beto” por violación de giro

Rosales:

  • Cervecería “El Molino” por operar fuera de horario

Meoqui:

  • Tienda de abarrotes “Morales” por violación de giro

Juárez:

  • Tienda de abarrotes “Six Mary” por violación de giro
  • Salón de baile “Nuevo Caletilla” por hechos de sangre
  • Establecimiento denominado “Racing Pit” por operar sin permiso
  • Tienda de abarrotes “Súper Six Terranova” por violación de giro
  • Establecimiento sin denominación por operar fuera de horario y sin permiso
  • Cantina y salón de baile “Sarawak Discoteque” por operar fuera de horario
  • Tienda de abarrotes “Six Súper Terrazas 3” por violación de giro
  • Establecimiento “El Expendio” por operar sin permiso
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