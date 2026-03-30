Realiza Gobernación 407 inspecciones y clausura 15 establecimientos
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Durante la semana del 23 al 29 de marzo del 2026 personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 407 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.
Dichas acciones dieron como resultado un total de 15 clausuras, de las cuales cuatro fueron en Chihuahua, una en Delicias, una en Rosales, una en Meoqui y ocho en Ciudad Juárez.
El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo que el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.
Las clausuras fueron las siguientes:
Chihuahua:
- Cantina “Salón Chihuahua” por operar fuera de horario
- Restaurante bar “La Regina” por hechos de sangre
- Restaurante bar “Room Padel” por sobreaforo
- Restaurante bar con pista de baile “Volcán café Rock” por sobreaforo
Delicias:
- Tienda de abarrotes “Súper Beto” por violación de giro
Rosales:
- Cervecería “El Molino” por operar fuera de horario
Meoqui:
- Tienda de abarrotes “Morales” por violación de giro
Juárez:
- Tienda de abarrotes “Six Mary” por violación de giro
- Salón de baile “Nuevo Caletilla” por hechos de sangre
- Establecimiento denominado “Racing Pit” por operar sin permiso
- Tienda de abarrotes “Súper Six Terranova” por violación de giro
- Establecimiento sin denominación por operar fuera de horario y sin permiso
- Cantina y salón de baile “Sarawak Discoteque” por operar fuera de horario
- Tienda de abarrotes “Six Súper Terrazas 3” por violación de giro
- Establecimiento “El Expendio” por operar sin permiso