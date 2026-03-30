Bonilla tomará solo Jueves y Viernes Santo

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, informó que durante el periodo de Semana Santa únicamente descansará los días establecidos por tradición católica, es decir, Jueves y Viernes Santo. No obstante, señaló que aún analiza la posibilidad de salir de la ciudad el fin de semana en compañía de su familia.

En este contexto, el edil hizo un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones durante estos días, especialmente a quienes planean salir de viaje. Recomendó evitar publicar en redes sociales que sus viviendas quedarán solas, ya que esto puede alertar a delincuentes.

Asimismo, exhortó a quienes acudan a centros comerciales o espacios públicos a no dejar bolsos u objetos de valor a la vista dentro de sus vehículos, con el fin de prevenir robos.

Finalmente, recordó que la Policía Municipal implementará un operativo especial de seguridad durante este periodo, el cual incluirá turnos dobles para reforzar la vigilancia en distintos puntos de la ciudad.