Fuerte despliegue tras madrugada violenta en Ojinaga

Una intensa movilización de corporaciones de los tres niveles de gobierno se registra la mañana de este lunes en el cruce de las calles Tercera y Cuauhtémoc, en el municipio de Ojinaga, luego de una noche marcada por hechos de alto impacto.

En el lugar se observa la presencia de elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Policía Municipal, quienes mantienen un operativo en la zona, generando expectación entre vecinos y automovilistas.

De acuerdo con versiones preliminares, durante la madrugada se habría suscitado una prolongada balacera que se extendió por varias horas, en la que se escucharon múltiples detonaciones de armas de grueso calibre, lo que encendió la alerta entre habitantes del sector.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre posibles personas lesionadas, fallecidas o detenidas, mientras continúan las labores de seguridad y reconocimiento en el área.

La situación permanece en desarrollo, por lo que se espera que en las próximas horas se brinde un informe más detallado sobre estos hechos que generaron temor e incertidumbre en la población.