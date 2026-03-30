México se queda sin sacerdotes y monjas: vocación religiosa cae hasta en 50%.

Publimetro

Por Armando Yeferson

En solo 30 años, seminarios y conventos pasaron de llenos a operar con la mitad de jóvenes, en una crisis que ya afecta al norte y sur del país.

En México la falta de vocación religiosa, tal como el sacerdocio o la vida consagrada, ha caído hasta en 50% en solo tres décadas —según estimaciones del Episcopado Mexicano—, ya que comunidades religiosas del país se están quedando sin un relevo generacional, esto principalmente en la zona norte y sur, donde el catolicismo era la doctrina más dominante del territorio nacional.

Tan solo hace menos de 20 años, los seminarios en la zona del Bajío formaban a cientos de religiosos; sin embargo, hoy apenas operan con la mitad de esos estudiantes. Asimismo, los conventos viven un escenario crítico: envejecimiento, escasez de nuevos integrantes y hasta el cierre.

En entrevista con Publimetro, Ricardo Veloz Cuéllar, secretario ejecutivo de la Dimensión Episcopal del Clero, comentó que este problema no es exclusivo de México, sino que es una crisis que vive la Iglesia Católica a nivel mundial.

“Es un fenómeno multifactorial; por un lado, vivimos en una época marcada por lo digital, como son las redes sociales e inteligencia artificial, que distrae a los jóvenes de lo espiritual”, dijo.

Asimismo, el también sacerdote sostuvo que la falta de vocación religiosa en las nuevas generaciones se debe a la carencia de identidad, situación que dificulta en los jóvenes el asumir compromisos firmes como la vida sacerdotal o religiosa.

¿Qué estados tienen menos sacerdotes en México?

La disminución de sacerdotes en el país se refleja en casos concretos. Por ejemplo, en la diócesis de Aguascalientes, el seminario pasó de tener cerca de 220 estudiantes en promedio —de los años noventa— a tener poco más de cien en la actualidad, detalló Veloz Cuéllar.

“En los últimos 20 años, la matrícula en los seminarios tuvo una reducción del cincuenta por ciento. Si me asomo un poco a los seminarios de México, porque tengo contactos con presbiterios a nivel nacional, me parece que el efecto es el mismo o a veces hasta más radical”, comentó.

De ahí que el padre Ricardo Veloz puntualizó que diócesis como la de León, Guadalajara y San Juan de los Lagos viven situaciones similares, esto pese a que son puntos considerados por las autoridades eclesiásticas como bastiones del catolicismo en México.

“Desde la Conferencia del Episcopado Mexicano se impulsa la cultura vocacional religiosa, promoviendo todas las vocaciones: el matrimonio, el sacerdocio y la vida religiosa. Sin embargo, no siempre se logra responder a lo que la sociedad demanda”, externo.

¿Qué es la vida consagrada y por qué ya nadie busca ser religiosa?

La vida consagrada es una forma de vivir en la Iglesia Católica, donde las mujeres se dedican totalmente a Dios a través de votos de pobreza, castidad y obediencia; sin embargo, ideologías políticas o movimientos sociales como el feminismo han repercutido en esta práctica.

Por ello, el padre Ricardo Veloz sostuvo que la vida consagrada femenina vive una crisis aún mayor que la vida sacerdotal, dado que en los conventos católicos son pocas las “madres” que atienden, a la vez que estas son de edades avanzadas.

“La crisis es más profunda. Hay conventos vacíos o con muy pocas religiosas, muchas de ellas con edad avanzada. La vida monástica implica mayor renuncia y, en un mundo lleno de estímulos, es más difícil que alguien elija una vida de silencio y contemplación”, explicó.

También, el sacerdote detalló que las zonas más críticas del país con esta situación son: Chihuahua, Nuevo León, Durango, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y algunas zonas del Bajío, donde la falta de religiosas obligó a las autoridades eclesiásticas a cerrar conventos.

¿Cuándo tendrá la Iglesia católica obispas?

Para el sacerdote Ricardo Veloz, la posibilidad de que las mujeres ocupen puestos clave en la Iglesia católica podría ser una realidad, y es que durante el papado de Francisco I se abrió el debate para que el género femenino llegue a ser sacerdotisas, obispas o diaconisas.

“El Papa Francisco, que falleció el año pasado, llevó a cabo del 2022 a 2024 algo que se llamó en Roma el Sínodo de la Sinodalidad, donde se analizó, no solamente por parte de obispos y laicos, una convocatoria a nivel mundial, donde se puso en la mesa esto y, bueno, se quedó para la reflexión”, compartió.

De ahí que el representante del Episcopado, Veloz Cuéllar, celebró el reciente nombramiento de Sarah Mullalycomo arzobispa de Canterbury de la Iglesia Anglicana, luego de más de mil 500 años de que el cargo estuvo ocupado por hombres.

“Esto es algo que recurrentemente se ha pedido a la Iglesia católica, que abra sus puertas y que dé posibilidad de que pueda haber diaconisas, sacerdotisas o el femenino de obispos”, enfatizó.

Datos:

En los años noventa, México tenía una población católica del 99%; sin embargo, a partir de los años 2000 esta cifra se redujo al 78%.

Reducción de alumnos en seminarios:

San Juan de los Lagos — En los años 90 había cerca de 300 estudiantes; en la actualidad son 150

— En los años 90 había cerca de 300 estudiantes; en la actualidad son 150 León, Guanajuato — En los años 90 había cerca de 200 seminaristas, ahora son cerca de 100

— En los años 90 había cerca de 200 seminaristas, ahora son cerca de 100 Guadalajara — En los años 90 había cerca de 700 seminaristas, ahora son cerca de 350

Estados con menos sacerdotes o conventos cerrados:

Norte:

Chihuahua

Nuevo León

Durango

Sureste:

Chiapas

Tabasco

Oaxaca

Frase:

“En Aguascalientes, por ejemplo, de 312 sacerdotes, unos 220 tienen menos de 40 años. Esto indica un clero relativamente joven; sin embargo, en unos 20 años la pirámide se invertirá y habrá un clero más envejecido”.— Ricardo Veloz Cuéllar, Secretariado Ejecutivo del Episcopado Mexicano