Frena IEE promoción ilegal de Andrea Chávez tras denuncias del PAN

La presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, informó que la Instituto Estatal Electoral emitió medidas cautelares para el retiro de propaganda irregular atribuida a la senadora de la corrupción, Andrea Chávez, luego de las denuncias presentadas por Acción Nacional.

Daniela Álvarez agradeció a las y los ciudadanos que hicieron llegar información sobre la distribución de periódicos y volantes con la imagen de la legisladora, además de la colocación de lonas en viviendas que, en la mayoría de los casos, fueron colocadas sin autorización.

Detalló que el pasado viernes 27 de marzo, la autoridad electoral determinó ordenar el retiro de estas lonas, así como frenar la distribución de materiales impresos con la imagen de la senadora en distintos puntos del estado.

La dirigente estatal del PAN reiteró el llamado a la ciudadanía para continuar colaborando en la denuncia de este tipo de prácticas.

“Quiero pedirles que nos ayuden si ustedes observan a cualquier persona entregando estos periódicos o estos volantes o colocando estas lonas que ustedes mismos les tomen fotos y videos, que generemos la evidencia necesaria para continuar presentando las denuncias”, señaló.

Finalmente, Daniela Álvarez subrayó que estas acciones buscan frenar las conductas ilegales de la “Senadora de la corrupción” y garantizar el respeto a la ley en el estado.