Avanza Municipio con montaje de trabes en puente

Con el objetivo de continuar con la conformación de la superestructura del Paso Superior que brindará mayor agilidad vial en el cruce de la carretera Chihuahua-Aldama y la avenida Fuerza Aérea, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, avanza con el montaje de trabes.

Mediante el uso de maquinaria pesada especializada y con el apoyo de personal técnico, se lleva a cabo la colocación de 12 trabes más de concreto reforzado, elementos estructurales horizontales fundamentales en la construcción de puentes. Su función es soportar el peso de la superficie por donde circulan los vehículos y distribuir esa carga hacia las columnas o soportes, permitiendo que la estructura sea segura y estable.

Los trabajos de montaje continuarán el martes 31 de marzo, con la proyección de que esta importante obra cuente con un total de 36 trabes colocadas, por lo que se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por la zona ante la presencia de maquinaria y personal trabajando.

Cabe señalar que, de manera paralela, las cuadrillas continúan labores en distintos frentes para la conformación y detallado de la glorieta, la construcción de rampas y el armado de los cabezales en las columnas, elementos clave para el avance integral del paso superior.