Entregan más de 8 mil lentes gratuitos a estudiantes de educación básica.

Beneficiaron a niñas y niños de 216 planteles del estado.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech) y del Departamento de Diagnóstico para Alumnos de Educación Básica, benefició a 15 mil 490 estudiantes con diagnóstico de la vista y a 8 mil 057 con la entrega gratuita de lentes en lo que va del ciclo escolar 2025-2026.

Los apoyos se otorgaron en 216 escuelas, de las cuales 121 son primarias, 94 secundarias y una escuela de Educación Especial, en municipios como Juárez, Delicias, Jiménez, Camargo y Meoqui.

La jefa del Departamento, Karolina Gutiérrez López, comentó que muchas madres y padres de familia desconocen que sus hijas e hijos necesitan lentes hasta que se realiza el diagnóstico.

“Este programa no sólo corrige problemas de visión, sino que mejora su calidad de vida”, destacó.

El proceso inicia con la revisión de las brigadas compuestas por optometristas y auxiliares que visitan las escuelas, quienes durante las semanas siguientes realizan la entrega de los lentes correspondientes. En caso de tener a algún alumno con necesidad urgente, pueden entregarse el mismo día en oficina.

“Es muy gratificante ver la reacción de las y los niños cuando ven con claridad por primera vez. Para algunos, esto significa poder seguir las clases sin dificultad”, compartió la funcionaria.

Las familias pueden solicitar el servicio al presentar un carnet visual firmado por el director de su escuela.

El número de lentes entregados varía cada ciclo escolar, con base en las necesidades de cada región.