EEUU amplía cargos contra “El Jardinero”

fuente: unotv

Las autoridades estadounidenses ampliaron el jueves los cargos contra el capo mexicano , el segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y lo acusaron de tráfico de metanfetamina y conspiración para blanquear ingresos de procedencia ilícita.

A más de dos semanas de su captura en el norte de México, un jurado federal del Distrito de Columbia dictó una acusación sustitutiva contra Flores Silva, alias “El Jardinero”, para ampliar los cargos presentados inicialmente en agosto de 2020.

Flores Silva fue apresado el 27 de abril en la comunidad del Mirador, en el estado de Nayarit, en una operación de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina con información que aportaron agencias estadounidenses.

Su captura fue considerada un duro golpe a la cúpula del Cártel Jalisco pues era identificado por las autoridades mexicanas como un posible sucesor del líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias , abatido en febrero en el estado de Jalisco en una operación del ejército.

El Cártel Jalisco, designado en febrero por Estados Unidos como , es considerado el más grande de México con presencia en 21 de sus 32 estados. Sus operaciones también se han extendido a varios países, entre ellos Estados Unidos.