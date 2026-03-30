Emite Protección Civil aviso preventivo por probabilidad de lluvias, vientos fuertes y aumento de temperaturas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo para este inicio de semana ante el pronóstico de lluvias, vientos fuertes y un incremento gradual en las temperaturas del estado.

Se espera nubosidad variable y precipitaciones con lapsos moderados a fuertes en las regiones de Casas Grandes, Cuauhtémoc, Madera y municipios de la Sierra Tarahumara, mismas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo.

Durante el lunes y martes, se prevén rachas superiores a los 60 kilómetros por hora (km/h) en Juárez, Casas Grandes, Cuauhtémoc y Madera, con posibles tormentas de polvo en sectores de las regiones centro y sur, lo que reduciría la visibilidad en tramos carreteros.

Hacia el 1 de abril, la aproximación de un nuevo frente frío al extremo noroeste del país generará vientos de entre 15 y 25 km/h, con ráfagas que podrían superar los 55 km/h en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera y la capital del estado.

Dichas condiciones podrían ocasionar tolvaneras severas en las vías de Ahumada-Juárez, Juárez-Janos y Buenaventura-Janos.

Las temperaturas durante el miércoles alcanzarán máximas de 34 grados centígrados (°C) en Ojinaga, 33 en Delicias y Camargo, y 31 en Chihuahua. No obstante, el ambiente persistirá de muy frío a frío en la zona serrana, con mínimas de hasta 1°C en El Vergel (Balleza) y 3°C en Creel y Guachochi.

La CEPC exhorta a los automovilistas a extremar precauciones, encender luces de emergencia y, de ser necesario, buscar refugio en áreas seguras hasta que las condiciones de visibilidad mejoren, así como evitar estacionarse cerca de estructuras que puedan colapsar.

También llama a asegurar láminas, techos y objetos sueltos que puedan ser proyectados por el viento. Ante cualquier emergencia, el número 9-1-1 se encuentra disponible de manera permanente.