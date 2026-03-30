Exhorta Lupita Borruel a reforzar acciones preventivas vs la rickettsiosis



Ante el incremento de las temperaturas con la llegada de la temporada de calor, la regidora Lupita Borruel, presidenta de la Comisión de Salud, hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención contra la rickettsiosis, una enfermedad transmitida por la picadura de garrapatas que puede poner en riesgo la vida si no se atiende a tiempo.

La edil del Partido Acción Nacional, destacó que durante la primavera y el verano aumenta la presencia de garrapatas, lo que eleva el riesgo de contagio, por lo que es fundamental mantener patios limpios, evitar la acumulación de basura y cuidar la higiene de mascotas. Señaló que esta enfermedad puede presentar síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general, erupciones en la piel y dolor muscular, por lo que es clave acudir de inmediato a recibir atención médica ante cualquier señal de alerta.

“Cuidar nuestro entorno también es cuidar nuestra salud. La prevención empieza en casa, con acciones sencillas pero muy importantes que pueden salvar vidas”, expresó Borruel.

En este sentido, reconoció el trabajo que impulsa el alcalde Marco Bonilla, a través del Gobierno Municipal, priorizando acciones preventivas que inciden directamente en la salud pública. Destacó particularmente la labor de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, que mediante el programa de destilichadero contribuye a eliminar espacios propicios para la proliferación de garrapatas, así como las acciones permanentes de limpieza en las colonias.

Asimismo, resaltó el trabajo del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), que mantiene campañas de concientización, orientación médica y atención oportuna, fundamentales para detectar y tratar a tiempo enfermedades como la rickettsiosis.

Como parte de estas acciones preventivas, informó que el programa de destilichadero se realizará en las siguientes fechas y colonias:

Lunes 30 de marzo en la colonia Nuevo Triunfo

Martes 31 de marzo en las colonias Alamedas y Rinconadas de Oriente

Miércoles 01 de abril en la colonia Villa

En un horario de 09:00 a 15:00 horas.

La regidora hizo un llamado a las familias chihuahuenses a sumarse a estas jornadas, sacando objetos en desuso de sus hogares para contribuir a mantener entornos limpios, seguros y libres de riesgos.

Finalmente, Lupita Borruel reiteró que la prevención es una responsabilidad compartida y subrayó que, con información oportuna y acciones concretas, es posible proteger la salud de las familias.

“Hoy más que nunca, el compromiso con nuestra salud debe ser una prioridad. Acudir a revisión, mantener nuestros espacios limpios y atender cualquier síntoma a tiempo es también un acto de responsabilidad con nosotros mismos y con quienes nos rodean”, concluyó.

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