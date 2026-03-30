Exige diputada María Antonieta trabajo urgente para bajar la contaminación en las cuatro grandes ciudades del Estado.

-‘La contaminación no es invisible: hoy se ve, se documenta y se respira’.

María Antonieta Pérez Reyes, diputada integrante del Grupo Parlamentario de morena, llevo ante el Congreso un exhorto al Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua, con el fin de fortalecer el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire de las ciudades más grandes y pobladas.

La diputada expuso que en fechas recientes, desde distintos puntos de la ciudad de Chihuahua —incluyendo zonas elevadas— se ha documentado la presencia de capas visibles de contaminación atmosférica, asociadas a fenómenos de inversión térmica, generando una disminución en la calidad del aire y afectando la salud de la población.

‘Lo anterior no constituye un hecho aislado, sino un patrón recurrente en la ciudad de Chihuahua’, advirtió la legisladora.

Según un oficio emitido por la PROFEPA, se identifican diversas empresas ubicadas en la zona Nombre de Dios y otras zonas industriales, vinculadas con emisiones contaminantes. Así también dicho dictamen establece que:

“En materia de emisiones a la atmósfera es competencia del Gobierno del Estado”.

A lo anterior-acotó Pérez Reyes- se suma un elemento crítico: en la ciudad de Chihuahua circulan más de 600 mil vehículos, lo que representa una de las tasas de motorización más altas del país, provocando emisiones constantes de partículas contaminantes, saturación del aire urbano, mayor impacto durante episodios de inversión térmica



‘La contaminación no es invisible: hoy se ve, se documenta y se respira.

Y cuando es visible, es porque ya está afectando a la población’, recalcó.

Ejemplo de ello días con mala y muy mala calidad del aire (2022–2025), según registro estatal, se incrementó de 70 a 199 días críticos entre 2022 y 2024. En 2025, en ocho meses se registraron 94 días con calidad mala o muy mala, y el número de días “muy mala” es el más alto (11) en el periodo analizado.

Actualmente en grandes urbes como Chihuahua presenta altos niveles de contaminación es por el crecimiento urbano, Juárez con la mayor problemática en el estado, por el crecimiento poblacional, vehicular y al compartir la cuenca atmosférica con El Paso y SunlandPark (contaminación transfronteriza). Cuauhtémoc por tránsito vehicular, actividad agrícola e industrial y limitaciones en el monitoreo. Por último Delicias su contaminación es derivada de tránsito, actividad agrícola e industrial.

Por ello el exhorto de la diputada juarense es el siguiente:

– Colocar estaciones fijas y móviles suficientes en Juárez, Cuauhtémoc y Delicias.



Garantizar acceso público y en tiempo real a los datos.



Desarrollar programas específicos para atender las principales fuentes de contaminación.



Industria y agricultura: inventario de emisiones, actualización de permisos, vigilancia continua y sanciones efectivas.



Movilidad: modernización del parque vehicular público y privado, verificación obligatoria y eficiente, fomento al transporte público no contaminante.



Establecer una mesa de trabajo transfronteriza (Juárez-El Paso-Sunland Park) para abordar la contaminación atmosférica compartida.