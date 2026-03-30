Alerta vial por modernización de alumbrado en tres zonas de la ciudad

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, emite una alerta vial debido a trabajos de modernización del alumbrado público con tecnología LED, con el objetivo de mejorar la seguridad y visibilidad en importantes vialidades de la ciudad.

Las labores se llevarán a cabo en los siguientes puntos:

Lunes 30 de marzo: se realizará un cierre parcial de un carril en la intersección del Periférico de la Juventud y Homero.

Martes 31 de marzo: se llevará a cabo el cierre del túnel en sentido de sur a norte del Circuito Universitario, con retorno hacia Santa Clara, habilitando la circulación hasta la calle Paseos de la Universidad.

Asimismo, el martes 31, se trabajará en el bajo puente de la Teófilo Borunda y avenida La Junta, donde se realizará el cierre parcial de un carril.

Los trabajos se desarrollarán en un horario nocturno de 11:00 de la noche a 5:00 de la mañana, con el fin de reducir afectaciones al flujo vehicular.

Se exhorta a las y los ciudadanos a transitar con precaución, respetar la señalización vial y atender las indicaciones del personal en la zona, con el objetivo de proteger tanto a quienes circulan por estas vialidades como a los trabajadores que realizan estas labores.

El Gobierno Municipal agradece la comprensión de la ciudadanía y recuerda que estas acciones buscan brindar espacios más seguros para todas y todos, porque lo más importante es que cada persona pueda regresar con bien a su hogar.