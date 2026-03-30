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Realizará JMAS trabajos de reparación de línea de drenaje en la avenida de las Industrias

Michelle MtzalertadestacadoIndustriasJMAS

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que este martes 31 de marzo, realizará trabajos de reparación en un tramo de línea de drenaje dañada en la avenida de las Industrias, a la altura de la calle Italia.

Las maniobras inician desde las 8:00 horas y concluirán el mismo día por la noche, lapso en el cual se cerrarán los dos carriles de dicha vialidad, en el tramo ubicado entre las calles 17 de Junio e Italia, en el sentido norte a sur.

Se exhorta a los automovilistas que transitan por la zona, a hacer uso de vías alternas para evitar congestionamiento vial.

La JMAS Chihuahua llama a los conductores a respetar en todo momento los señalamientos que se colocarán en el área, así como a manejar con precaución para evitar accidentes.

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