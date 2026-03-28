No Kings estalla: millones protestan contra Trump en EE.UU. y Europa

fuente: unotv

Este sábado, millones de personas salieron a las calles en diversas ciudades de Estados Unidos y Europa para protestar contra el presidente Donald Trump, en una jornada marcada por el crecimiento del movimiento “No Kings” y el rechazo a lo que consideran un gobierno autoritario, así como a la reciente guerra en Irán impulsada junto con Israel.

Las protestas se desarrollaron en ciudades clave como Washington, Boston y Atlanta, donde miles de manifestantes denunciaron lo que consideran una amenaza a la Constitución y al sistema democrático.

“Ningún país puede gobernar sin el consentimiento del pueblo”, afirmó en Atlanta Marc McCaughey, veterano militar de 36 años, quien aseguró que la situación actual “no es normal”.

El descontento no se limitó a Estados Unidos. La inconformidad también llegó a Europa, donde miles de personas se manifestaron en ciudades como Ámsterdam, Madrid y Roma.