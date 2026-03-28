Gobierno Municipal emite recomendaciones para el cuidado de los árboles durante la primavera

El objetivo es conservar en forma óptima el entorno urbano

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, hace un llamado a la ciudadanía para sumarse al cuidado de los árboles durante la temporada de primavera, una época clave para su crecimiento y desarrollo, así como para la conservación del entorno urbano.

A través del área del Vivero Municipal, se invita a las y los chihuahuenses a adoptar acciones sencillas que contribuyan a mantener en buen estado las áreas verdes de la ciudad, ya que los árboles no solo embellecen el entorno, sino que también ayudan a mejorar la calidad del aire, brindan sombra y favorecen el equilibrio ambiental.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Riego adecuado: Regar los árboles de manera moderada, preferentemente durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, para evitar la evaporación del agua.

Evitar daños al tronco: No clavar objetos, colgar anuncios o amarrar cuerdas que puedan afectar su estructura.

Cuidado del suelo: Mantener libre de basura y escombros el espacio alrededor del árbol, permitiendo que el agua y los nutrientes lleguen correctamente a sus raíces, colocar composta y arar la tierra.

El Gobierno Municipal reitera que el cuidado de los árboles es una responsabilidad compartida, por lo que invita a la ciudadanía a participar activamente en su protección, contribuyendo así a construir una ciudad más verde, saludable y sustentable para todas y todos.