Fortalece Marco Bonilla economía de las familias de Los Frailes: llevan Mercadito Más Barato

Para el fortalecimiento de la economía de las familias, el alcalde Marco Bonilla junto al equipo de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, llevaron el programa “Mercadito Más Barato” a la colonia Los Frailes.

En un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, el evento “Mercadito Más Barato” estuvo en el parque de dicha colonia donde, además, de productos de la canasta básica a precios muy accesibles, servicios y espacios para emprendedores locales.

El Alcalde, compartió que este es un esfuerzo para que las familias ahorren, que además es un doble beneficio por que impulsará la economía de vendedores y productores locales.

Lo anterior, ya que es gracias a los productores ganaderos y agrícolas, que todos pueden tener alimentos en casa, y apoyarlos ante esta gran crisis que se atraviesa a nivel nacional, es de lo más importante para Chihuahua y el país.

“Cada paquete que ustedes compren de huevo, frijol, maíz, va directamente a las ganancias de los productores y queridas amigas y amigos, sin el campo, la ciudad no come. Necesitamos apoyar hoy más que nunca a los productores del estado de Chihuahua y si todos nos unimos, todos cerramos filas para defender al campo”, expresó Bonilla.

Tere Castillo de la Central de Abastos en representación de todo el equipo de esta organización, agradeció a todas las familias que asistieron, así como a todos los colaboradores, ya que estos esfuerzos permitirán mejorar la economía de las familias.

Manque Granados, diputada federal por el Distrito 8, señaló que este es el trabajo conjunto entre la sociedad, gobierno y empresarios, para apoyar la economía familia, por lo que señaló que continuará la colaboración de todos los sectores para que a Chihuahua le vaya bien.

Durante esta actividad, se ofrecieron productos esenciales a precios accesibles, destacando el Paquete “Mi Bolsita” por 100 pesos, el cual incluye papa, aguacate, naranja, manzana, tomate y cebolla en presentación de un kilogramo cada uno, así como zanahoria, limón y chile jalapeño en presentaciones de medio kilogramo.

Además, se contó con huevo a 50 pesos y el kilo de frijol a 15 pesos, contribuyendo directamente a la economía familiar.

Como parte de esta jornada, también se llevó a cabo una feria de emprendedores con la participación de más de 40 emprendedores locales, que ofrecieron una amplia variedad de productos, impulsando el consumo local y el desarrollo económico de la comunidad.

Asimismo, se contó con la participación de diversas dependencias municipales que ofrecerán servicios para la ciudadanía, entre ellos la entrega de lentes gratuitos por parte del DIF, revisiones metabólicas a cargo del IMPAS, donación de árboles por parte de Mantenimiento Urbano a través del Vivero Municipal, así como vacunación de animales por parte de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal.

Se recuerda que, en eventos de ese tipo, solo se entregará un paquete “Mi Bolsita” por persona, para garantizar que más personas accedan a este beneficio. Queda estrictamente prohibida su reventa, y la entrega se realizará de manera presencial a cada persona, sin servicio a domicilio por parte de los organizadores del evento.