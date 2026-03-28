Municipales concluyen formación como Técnicos en Atención Médica Prehospitalaria

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal culminaron satisfactoriamente sus estudios como Técnicos en Atención Médica Prehospitalaria, a través de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE), bajo la supervisión y enseñanza del instructor Oscar Berroteran.

En esta primera generación fueron galardonados

• Agente Elizabeth Pérez, Grupo de Proximidad.

• Agente Francisco Parra, G.O.M.

• Agente Ivette Amaro Rubio, Grupo Beta.

• Agente Itzel de la Rosa, Grupo de Proximidad.

• Agente Alan Antonio Guerra Núñez, Grupo de Proximidad. • Agente Rosalba Huizar, Grupo de Proximidad.

• Agente David Julián López Monge.Durante su proceso de formación, los elementos cursaron materias fundamentales como anatomía, fisiología, protocolos de atención y valoración, módulos de trauma I y II, reanimación cardiopulmonar (RCP), control de hemorragias y médico legal, fortaleciendo sus conocimientos y habilidades para la atención de emergencias.

El programa contempló tres meses de preparación teórica y práctica, incluyendo turnos nocturnos, lo que les permitió adquirir experiencia real en campo y reforzar la toma de decisiones bajo presión, competencias que se suman a su vocación de servicio en beneficio de la ciudadanía.