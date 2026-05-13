Era líder de Morena mujer ejecutada en Valle de Allende

Una mujer identificada como María Lucía Mora Ronquillo fue asesinada a balazos la noche de este lunes cuando arribaba a su domicilio a bordo de un vehículo Honda color azul, en un ataque armado ocurrido frente a su vivienda.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba acompañada de su esposo al momento de la agresión. Ambos acababan de llegar al domicilio y se disponían a descender del automóvil cuando fueron sorprendidos por sujetos armados que abrieron fuego de manera directa en su contra.

Tras las detonaciones, vecinos del sector alertaron al sistema de emergencias 911, lo que provocó una intensa movilización de elementos policiacos y cuerpos de rescate hacia el lugar de los hechos.

Al arribar, agentes de seguridad localizaron el vehículo con la pareja en el interior. Paramédicos brindaron atención a las víctimas; sin embargo, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales debido a las múltiples heridas producidas por arma de fuego.

En tanto, el esposo de la maestra también resultó lesionado durante el atentado y fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permanece bajo atención médica y es reportado en estado grave.

La zona fue acordonada por elementos de distintas corporaciones, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de evidencias e inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.