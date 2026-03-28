Atendió ICHITAIP 642 expedientes en los tresprimeros meses del año

El trabajo del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información (ICHIAIP) en cumplimiento a sus facultades e impulso de sus actividades sustantivas, arroja como resultado, en el periodo del 5 de enero al 25 de marzo del presente año, que ha resuelto 642 expedientes, y dado respuesta a 4 mil 995 solicitudes de acceso a la información.

Del total de expedientes resueltos durante este periodo, los integrantes del Pleno del Órgano Garante de Chihuahua, el Comisionado Presidente, Sergio Rafael Facio Guzmán; la Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno y Comisionada María Selene Prieto Domínguez, desahogaron 219 por medio de recursos de revisión, mientras que a través de acuerdos fueron 423 expedientes.

Por mes, los recursos de revisión resueltos fueron 111 en enero, 77 en febrero y 31 en marzo.

De los acuerdos resueltos, 105 corresponden a enero, 153 a febrero y 165 a marzo. De las solicitudes de información, 459 corresponden a la modalidad de protección de datos personales, mientras que de acceso a la información pública fueron 4 mil 536.

Las resoluciones en protección de datos personales 160 fueron en enero, 139 de febrero y 160 de marzo; mientras que las solicitudes de acceso a la información, mil 337 corresponden al reporte de enero, mil 487 de febrero y mil 712 a marzo.

El trabajo institucional que realizan los integrantes del ICHITAIP tienen como objetivo que todas las personas en ejercicio de sus derechos constitucionales reciban información clara, precisa y accesible, para que, en práctica de un ejercicio de transparencia, obtengan los mejores elementos para la toma de decisiones en cualquier segmento de sus actividades cotidianas.