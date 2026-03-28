Localizan embarcaciones desaparecidas que transportaban ayuda humanitaria a Cuba

La dependencia indicó que tras la localización de las embarcaciones en el Caribe, se mantiene comunicación vía radio con la tripulación, mientras se coordina la asistencia de un buque.

De acuerdo con la Marina, una aeronave de la Armada de México que participaba en las labores de búsqueda en aguas del Caribe localizó a las embarcaciones a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba.

Tras la localización de las embarcaciones, un buque de la dependencia se dirige al punto para brindar apoyo, precisó la Marina. Y agregó que el personal mantiene comunicación vía radio con las embarcaciones.

Hasta el momento, la Semar no ha informado sobre el número de personas a bordo ni sobre las condiciones en las que se encuentran, pero confirmó que se da seguimiento al caso.

El 26 de marzo, la dependencia activó el Plan Marina en su componente de Búsqueda y Rescate (SAR), con el objetivo de localizar a las dos embarcaciones que habían zarpado el pasado 20 de marzo de Isla Mujeres con destino a La Habana transportando ayuda humanitaria.