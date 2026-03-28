Estará Destilichadero en tres colonias del 30 de marzo al 1 de abril

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 30 de marzo

Colonia: Nuevo Triunfo

Cuadrante: Av. Venceremos, Hda. La Haciendita, Vialidad Los Nogales, Ignacio Rodríguez

Contenedor: Calle Mineral de Josefina y Calle Monte Everest

Martes 31 de marzo

Colonia: Alamedas Rinconada Oriente

Cuadrante: Isla Tiburón, Parque De Oriente e Isla Salomón

Contenedor: Isla Tiburón e Isla de Jamaica

*Miércoles 01 de abril *

Colonia: Francisco Villa

Cuadrante : Vicente Güereca, Av. de las Industrias y Calle 7 leguas.

Contenedor: Paracaidistas y América Latina