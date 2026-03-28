Largas filas en el primer “Mercadito Más Barato” en Parque Los Frailes

El alcalde Marco Bonilla compartió en sus redes sociales imágenes del arranque del programa “Mercadito Más Barato”, realizado en el parque Los Frailes, donde se observaron largas filas de ciudadanos desde temprana hora.

Familias y visitantes acudieron al lugar con el objetivo de aprovechar los productos a bajo costo, como parte de esta estrategia que busca apoyar la economía familiar ante el impacto de la inflación, además de incentivar las ventas de los comerciantes locales.

Durante el evento se ofreció el paquete “Mi Bolsita” con un costo de 100 pesos, el cual incluía productos básicos como papa, aguacate, naranja, manzana, tomate, cebolla, zanahoria, limón y chile jalapeño. Este paquete fue limitado a uno por familia.

Asimismo, se pusieron a la venta otros artículos a precios accesibles, como el huevo a 50 pesos la cartera y el frijol a 15 pesos por kilogramo, también con restricción de una compra por persona.

El programa tuvo una alta respuesta ciudadana, reflejada en las largas filas registradas en el parque Los Frailes, ante la oferta de una canasta básica a bajo costo.