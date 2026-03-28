Rinden homenaje a Francisco Barrio en Consejo Estatal del PAN

El Consejo Estatal del PAN Chihuahua, rindió un homenaje póstumo al exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, durante la sesión ordinaria celebrada la mañana de este sábado.

Encabezados por Daniela Álvarez, Presidenta del PAN Chihuahua, las y los consejeros ofrecieron un minuto de aplausos a Don Pancho Barrio, quien falleció el pasado 30 de diciembre de 2025.

Posteriormente, se compartió un video biográfico del finado exgobernador, quien encabezó la lucha ciudadana conocida como “Verano Caliente del 86” tras el fraude cometido en la elección a la gubernatura de aquel año.

A nombre de amigos y del panismo estatal, fue Cesar Jáuregui Robles quién ofreció un mensaje en honor a la memoria de Pancho Barrio, a quien recordó como un gran líder, servidor público y ejemplo del espíritu ciudadano y humanista del PAN.

Francisco Barrio fue el primer Presidente Municipal de Ciudad Juárez emanado del PAN, cargo que desempeñó de 1983 a 1986, luego tras la lucha democrática ciudadana, encabezó el Gobierno de Chihuahua de 1992 a 1998.

Posteriormente, se desempeñó como Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo durante el gobierno del Presidente Vicente Fox, fue Diputado Federal de 2003 a 2006 y más adelante fue Embajador de México en Canadá durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón.