Incendio consume tienda en la Libertad

Un incendio registrado la mañana de este viernes en pleno centro de la ciudad provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones viales en la zona.

El siniestro ocurrió en la tienda Huagong, un establecimiento dedicado a la venta de artículos de origen chino, ubicada sobre la calle Libertad. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó al inicio de la jornada laboral, lo que generó alarma entre comerciantes y transeúntes.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato y trabajaron intensamente para sofocar las llamas, realizando maniobras tanto desde la avenida Juárez como desde la propia calle Libertad, con el fin de evitar la propagación del incendio a locales cercanos.

Por su parte, agentes de la Policía Municipal acordonaron el área para garantizar la seguridad de la población, mientras que personal de Vialidad implementó cierres en distintos accesos, lo que derivó en la obstrucción del tráfico en un cuadrante comprendido entre las avenidas Juárez, Independencia, Vicente Guerrero y Aldama.

Debido a estas medidas, decenas de trabajadores que se dirigían a sus centros laborales se vieron impedidos de transitar por la zona, generando retrasos y congestionamiento vehicular durante varias horas.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, aunque las autoridades continúan con las labores de control y evaluación de daños en el lugar.