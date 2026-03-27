Centro Deportivo Sur cerrará jueves y viernes Santo

El coordinador de Centros Deportivos Municipales, Rodrigo Hinojos, informó que el Centro Deportivo Sur suspenderá actividades durante el jueves y viernes santo, con motivo de la Semana Santa.

Señaló que este espacio recibe hasta 700 usuarios al mes, quienes participan en disciplinas como natación, boxeo, zumba, artes marciales, baile, gimnasio entre otras, para alumnos a partir de los cuatro años de edad.

Asimismo, detalló que el horario habitual del centro es de lunes a viernes de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, mientras que los sábados y domingos permanece cerrado por labores de mantenimiento.

Durante la Semana Santa, el deportivo operará con normalidad, excepto los días jueves y viernes santo, cuando permanecerá cerrado