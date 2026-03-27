Esperan peritaje tras incendio en tienda de importaciones

Autoridades se encuentran a la espera del peritaje correspondiente tras el incendio registrado la mañana de este viernes en una tienda de importaciones, conocida popularmente como “tienda de chinos”, en pleno corazón de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría sido provocado por un corto circuito en el área de bodega; sin embargo, será hasta que se realicen las evaluaciones técnicas cuando se determinen con certeza las causas del fuego.

Actualmente, el lugar permanece clausurado por personal de Gobernación, mientras que los dos locales contiguos también fueron cerrados como medida preventiva.

Se informó que se espera la llegada de un perito especializado, quien evaluará la estructura del inmueble para descartar riesgos de derrumbe y autorizar el ingreso al sitio.

Será hasta entonces cuando se puedan realizar las investigaciones formales que permitan esclarecer lo ocurrido