Avanza construcción del Paso Superior carretera Chihuahua-Aldama

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con el desarrollo del Paso Superior en la carretera Chihuahua-Aldama y avenida Fuerza Aérea, una obra emblemática que beneficiará la movilidad de más de 200 mil chihuahuenses.

Como parte del plan estratégico de construcción, las cuadrillas de trabajo atienden diversos frentes de obra en las rampas de acceso, donde se realizan labores como el colado de parapeto, el tendido de base en el camellón del lado Chihuahua, además de la construcción de la caja captadora de agua pluvial, así como trabajos de colado en la glorieta, incluyendo la formación de guarniciones y banquetas.

Tras la colocación exitosa de 24 trabes de concreto reforzado en pasados días, este próximo lunes 30 de marzo se llevará a cabo el montaje de 12 trabes adicionales, por lo que se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por la zona, debido a la presencia de maquinaria pesada y personal especializado para este tipo de maniobras, avanzando así en la conformación de la superestructura del puente.

Con estas acciones, la administración Municipal que dirige el alcalde Marco Bonilla continúa impulsando el desarrollo y la movilidad de la zona oriente de Chihuahua Capital como parte del cumplimiento a los compromisos en beneficio de las familias.

El Gobierno Municipal agradece la comprensión de la ciudadanía, reiterando que las molestias son temporales pero los beneficios son permanentes.