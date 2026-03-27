Chacoteo con Juan Abdo Fierro

HomeEl ChacoteoChacoteo con Juan Abdo Fierro Mar. 27, 2026 at 11:06 amEl ChacoteoChacoteo con Juan Abdo Fierroadmin2 horas ago27 marzo, 2026destacadoEl Chacoteo Chacoteando con Manuel Narváez y el Ing. Juan José Abdo Fierro, Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte Share this… Facebook Twitter Whatsapp Pinterest EmailTags :destacadoEl Chacoteoadminview all postsAvanza construcción del Paso Superior carretera Chihuahua-AldamaHabrá cierre a la circulación en boulevard Ortiz Mena a la altura del periférico por modernización de la línea de agua