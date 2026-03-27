Habrá cierre a la circulación en boulevard Ortiz Mena a la altura del periférico por modernización de la línea de agua

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, informa a la ciudadanía sobre el cierre temporal a la circulación vehicular en el boulevard Ortiz Mena, a la altura del periférico de la Juventud, debido a la continuación de los trabajos de reubicación de la línea de agua potable, como parte de la construcción de la Gaza de Incorporación de la avenida Teófilo Borunda al periférico de la Juventud.

Las labores están programadas para realizarse este domingo 29 de marzo, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, con el objetivo de reducir afectaciones al tráfico vehicular y salvaguardar la integridad de trabajadores y conductores.*Se recomienda a la ciudadanía:

** Seguir el señalamiento preventivo instalado en la zona* Anticipar su salida al menos 20 minutos* Utilizar vías alternas como la avenida Politécnico Nacional hacia periférico de la Juventud, o bien continuar por la avenida Teófilo Borunda y tomar el carril izquierdo para incorporarse al periférico de la JuventudEl Gobierno Municipal agradece la comprensión y el apoyo de la ciudadanía durante la realización de estas labores, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios en infraestructura y movilidad serán permanentes para las y los habitantes de Chihuahua Capital.