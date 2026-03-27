Tensión en el Centro por bloqueos

La protesta encabezada por ciudadanos del norte de la ciudad derivó este viernes en un ambiente de tensión en el primer cuadro, luego de que por tercer día consecutivo se realizaran bloqueos que han generado severas afectaciones al tráfico vehicular.

El momento más crítico se registró en el cruce de las calles Aldama y Vicente Guerrero, donde se produjo un enfrentamiento verbal entre manifestantes y automovilistas inconformes.

Una conductora de un vehículo Chevrolet Matiz encaró directamente a una de las líderes del movimiento, lo que provocó un intercambio de reclamos que estuvo a punto de escalar a una confrontación física, situación que fue contenida por la intervención de autoridades presentes en el lugar.

Pese a que el altercado no pasó a mayores, la inconformidad persiste entre conductores que han tenido que buscar rutas alternas ante la saturación vial en el Centro.

Los manifestantes, por su parte, mantienen sus exigencias dirigidas al Gobierno del Estado, entre ellas apoyos de vivienda para familias afectadas en la colonia El Porvenir tras recientes lluvias, así como el abastecimiento de medicamentos en el sistema de salud estatal.