Austria prohibirá las redes sociales a menores de 14 años.

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Australia fue el primer país en tomar una medida de este tipo y ahora los menores de 16 años tienen prohibido acceder a plataformas como Snapchat, Meta y TikTok. Francia, España y Dinamarca estudian seguir el ejemplo.

La coalición gobernante de Austria anunció este viernes (27.03.2026) planes para vetar el uso de redes sociales a los niños menores de 14 años, con lo que se sumará a otros países que están elaborando este tipo de restricciones.

“Ya no nos quedaremos de brazos cruzados mientras estas plataformas hacen que nuestros hijos se vuelvan adictos y a menudo también los enferman”, explicó en rueda de prensa el número dos del gobierno Andrea Babler. “Los riesgos asociados a este uso se ignoraron durante demasiado tiempo y ahora es el momento de actuar”, agregó.

El gobierno también prevé introducir una nueva asignatura obligatoria en la escuela llamada “medios y democracia” para ayudar a los estudiantes a distinguir entre verdad y mentira y a detectar intentos de influir negativamente en la democracia, según la propuesta.

Australia, país pionero en la restricción de las redes sociales para menores

Varios países de la Unión Europea (UE) como Francia, España, Alemania y Dinamarca también han anunciado su intención de establecer una edad mínima para usar las redes sociales.

Australia fue el primer país en tomar una medida de este tipo. Desde el 10 de diciembre, los menores de 16 años tienen prohibido acceder a plataformas como Snapchat, Meta y TikTok.

Las compañías tecnológicas se exponen a multas de 49,5 millones de dólares australianos (unos 34 millones de dólares estadounidenses) si no toman “medidas razonables” para restringir el uso de estas aplicaciones.

rr afp/ap