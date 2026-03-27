Bertha “N” enfrenta carpetas por robo y peculado: FGE

La Fiscalía General del Estado informó que Bertha Gómez, esposa del exgobernador César Duarte, cuenta con dos causas penales pendientes en Chihuahua, ambas con órdenes de aprehensión vigentes, una por robo y otra por peculado agravado.

El fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, detalló que fue notificado por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la situación jurídica de Gómez, luego de su detención en Estados Unidos durante un trámite de carácter migratorio. Precisó que la comunicación se recibió el pasado miércoles alrededor de las 14:00 horas.

De acuerdo con la autoridad estatal, una de las investigaciones está relacionada con el robo de diversos objetos, mientras que la segunda corresponde a peculado agravado vinculado a operaciones financieras.

Jáuregui explicó que la coordinación con la FGR es necesaria debido a que el caso involucra autoridades estadounidenses, por lo que ambas instancias trabajan de manera conjunta en el seguimiento de las carpetas y las órdenes de aprehensión.