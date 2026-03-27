Aparatoso accidente en Teófilo Borunda deja dos mujeres lesionadas; una está grave

La tarde de este viernes se registró un fuerte accidente sobre la avenida Teófilo Borunda, donde dos mujeres de 25 años resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad, luego de que el vehículo en el que viajaban cayera al interior del canal.

De acuerdo con los primeros reportes de agentes de vialidad, las jóvenes se desplazaban en un automóvil Nissan Sentra color gris cuando la conductora perdió el control del volante presuntamente debido al exceso de velocidad. Esto provocó que el vehículo se impactara primero contra la banqueta y posteriormente contra la valla de contención que resguarda el canal.

Tras derribar la estructura de protección, la unidad salió proyectada y terminó volcada dentro del lecho, donde finalmente se estrelló contra un árbol tipo huizache.

Al sitio acudieron de inmediato elementos de Rescate Urbano, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a las lesionadas. Una de ellas fue localizada inconsciente al momento de ser rescatada, por lo que su estado de salud fue reportado como delicado.

En las labores de auxilio también participaron integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Municipal. Por su parte, elementos de la Policía Vial se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para determinar las causas exactas del accidente.