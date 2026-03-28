Vuelca vehículo en la Vialidad Nogales; conductor sale ileso

Un aparatoso accidente se registró sobre la Vialidad Nogales, luego de que el conductor de un Nissan Versa color gris perdiera el control de la unidad mientras circulaba por la zona.

El percance ocurrió a la altura del cruce con la Vialidad Sacramento, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad habría provocado que el automovilista se impactara contra el camellón central, ocasionando la volcadura del vehículo.

Tras el impacto, la unidad terminó volcada sobre su toldo en el carril de extrema izquierda, lo que generó afectaciones momentáneas en la circulación vehicular.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor no presentó lesiones, reportándose únicamente daños materiales de consideración mínima en el automóvil.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el flujo vehicular, evitando mayores complicaciones en la zona.