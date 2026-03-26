Noelia Castillo, de 25 años, recibe eutanasia tras batalla legal en España

fuente: unotv

La joven española Noelia Castillo, de 25 años, recibió la eutanasia en España este jueves en un centro de Sant Pere de Ribes, cerca de Barcelona, tras un proceso legal que se prolongó por casi dos años debido a la oposición de su padre. El procedimiento se realizó luego de que tribunales confirmaran que cumplía con todos los requisitos establecidos por la ley.

El caso de Noelia Castillo se convirtió en uno de los más mediáticos sobre eutanasia en España, debido al conflicto legal entre su decisión y la oposición familiar. La joven había iniciado formalmente su solicitud en 2024, luego de que especialistas evaluaran su situación médica y determinaran que cumplía con los criterios legales: sufrimiento persistente, padecimiento irreversible y capacidad mental para decidir.

Su padre intentó frenar el proceso con recursos legales, respaldado por la organización Abogados Cristianos, lo que llevó el caso a distintas instancias judiciales. Finalmente, el Tribunal Constitucional de España rechazó el último recurso en 2026, permitiendo que la eutanasia se llevara a cabo.

La joven había declarado en entrevistas que su decisión era firme. Explicó que su intención era “dejar de sufrir” y que, aunque entendía el dolor de su familia, no cambiaría su voluntad.