Elige Consejo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano nueva presidencia

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 26 de marzo de 2026.– El Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del IMPLAN llevó a cabo su Tercera Sesión, en la que se realizó la elección de su nueva presidencia, con la participación de representantes de los sectores académico, público, social y privado.

Este ejercicio fortalece la toma de decisiones y consolida una planeación urbana ordenada y sostenible, en coordinación con el IMPLAN y el Gobierno Municipal.

Como parte del orden del día, se llevó a cabo la votación para la designación de la nueva presidencia del Consejo, en un ejercicio democrático y transparente. Por decisión unánime de los 27 consejeros presentes, fue electo como presidente el arquitecto Eduardo Benito Rodríguez Cuesta.

Rodríguez Cuesta representa al sector empresarial a través de COPARMEX y se ha desempeñado como secretario en la Comisión Ejecutiva del IMPLAN, aportando experiencia y continuidad al trabajo coordinado con el Instituto y el Gobierno Municipal.

Asimismo, se realizó la elección de dos nuevos integrantes de la Comisión Ejecutiva del IMPLAN, resultando designados la arquitecta Lorena Barrera González y el arquitecto Pablo Hernández Quiñones, quienes contribuirán al fortalecimiento de los trabajos técnicos y de planeación del organismo. La toma de protesta de la nueva presidencia y de los integrantes de la Comisión Ejecutiva se llevará a cabo el próximo 7 de abril.

Durante la sesión, también se dio por concluido el periodo del arquitecto Mario Alberto Lugo Martínez, quien se desempeñó como presidente del Consejo de abril de 2022 a marzo de 2026. Las y los integrantes reconocieron su compromiso, liderazgo y visión para impulsar el desarrollo urbano ordenado en beneficio de Chihuahua.

Con este proceso, el Consejo fortalece la gobernanza urbana, impulsa una toma de decisiones incluyente y consolida una estrategia de desarrollo ordenado y sostenible, en beneficio de la calidad de vida de las y los chihuahuenses.