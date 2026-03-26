Pareja resulta lesionada tras accidente por ponchadura en carretera a Ciudad Juárez

Una pareja sufrió diversas lesiones luego de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la carretera a causa de la ponchadura de una llanta, a la altura del kilómetro 80 de la rúa con destino a Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor perdió el control de la unidad tras el incidente. El automóvil se desvió inicialmente hacia el lado derecho del camino y, posteriormente, cruzó al carril contrario hasta terminar fuera de la carpeta asfáltica, cayendo en un arroyo.

En el vehículo viajaba el hombre junto a su esposa, quienes resultaron heridos y presentaban sangrado; sin embargo, ambos lograron sobrevivir al aparatoso accidente.

Personas que transitaban por la zona se detuvieron de inmediato para auxiliar a la pareja, brindándoles apoyo mientras arribaban los servicios de emergencia.

Se dio a conocer que, al intentar contactar a familiares para informar sobre lo ocurrido, la hija de los afectados creyó en un primer momento que se trataba de un intento de extorsión o secuestro virtual, lo que generó confusión antes de que se confirmara la veracidad del accidente.