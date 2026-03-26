Plan B; no rompe el pacto con el narco y protege privilegios: Daniela Álvarez

La presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, respaldó la decisión de Acción Nacional de votar en contra del “Plan B” de la reforma electoral impulsado por Morena, al señalar que se trata de una reforma diseñada para proteger privilegios, no para defender la democracia.

“En Acción Nacional votamos en contra de esta reforma porque no rompe con lo más grave: la intervención del crimen organizado.

Hoy Morena decidió cerrar los ojos ante el dinero ilegal en las campañas”, afirmó la dirigente estatal.

Lamentó que esta reforma haya sido aprobada sin consenso de todas las fuerzas políticas, marcando un hecho inédito al no escuchar a todas las voces y darle la espalda no solo a la oposición, sino también a la ciudadanía.Asimismo, Daniela Álvarez señaló que Morena se exhibió al negarse a establecer sanciones contundentes desde la Constitución, como la pérdida de registro para partidos que reciban dinero ilícito o permitan la infiltración del crimen organizado en sus campañas

.“Si un partido se beneficia del crimen, debería quedar fuera de por vida. Eso es lo que México necesita, no simulaciones”, sentenció.

La Presidenta del PAN Chihuahua agregó que la reforma tampoco atiende el problema de la sobrerrepresentación legislativa, que permitió a Morena y sus aliados ocupar casi tres cuartas partes de la Cámara de Diputados, ni garantiza una integración adecuada de los ayuntamientos bajo principios de paridad de género y equidad sustantiva en los Ayuntamientos.“Lejos de reducir privilegios, Morena los amplía. Lejos de fortalecer la democracia, la debilita.

Esta reforma no responde a las exigencias ciudadanas ni a los retos del país”, añadió.Reconoció que la oposición, encabezada por Acción Nacional, logró eliminar la revocación de mandato de la propuesta, evitando así una posible reelección de la titular del Ejecutivo.

Finalmente, Daniela Álvarez reiteró que el PAN seguirá apostando por elecciones libres, limpias y justas, con instituciones fuertes y reglas claras para todos, y advirtió que enfrentarán cualquier intento de Morena por imponer un régimen autoritario para perpetuarse en el poder.