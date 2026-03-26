Arreglan baños en Ciudad Deportiva

Tras varios años, e incluso décadas de abandono, los baños del estadio olímpico ubicado en el discóbolo de la Ciudad Deportiva de Chihuahua, finalmente recibieron mantenimiento.

En el lugar se realizaron mejoras como la instalación de sanitarios nuevos y el cambio de llaves de agua, lo que representa un avance significativo en las condiciones del espacio.

Usuarios señalaron que, aunque se trata de una “manita de gato”, las instalaciones ya lucen en mejores condiciones, por lo que esperan que el mantenimiento continúe y se conserve en buen estado.