Fortalece Bowí accesibilidad con avisos auditivos en sus unidades

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa que el sistema Bowí cuenta con avisos auditivos en sus unidades, que anuncian las estaciones próximas y la llegada a cada parada, como parte de las acciones para fortalecer la accesibilidad para los traslados.

Estos anuncios permiten que las y los usuarios, especialmente personas con alguna discapacidad o quienes requieren apoyo adicional durante sus trayectos, puedan identificar su ubicación y descender en el punto correcto de manera segura.

El sistema de audio permite brindar un servicio incluyente, que garantiza condiciones de movilidad más accesibles y dignas para todas las personas. Su implementación responde a la necesidad de contar con herramientas que faciliten el uso del transporte público sin depender de terceros.

Bowí hace un llamado a la comprensión y colaboración de las y los usuarios, puesto que estas herramientas contribuyen a una movilidad más equitativa, donde las y los pasajeros se trasladen con mayor autonomía y seguridad.

Con estas acciones, Bowí promueve la inclusión y mejora continua del servicio de transporte público. Para más información, favor de comunicarse a la línea de atención por WhatsApp BowíChat al número 614 512-93-86.