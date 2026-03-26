Municipio, CANACO y Central de Abastos invitan al “Mercadito Más Barato”

José Jordán titular de Desarrollo Económico y Competitividad en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y la Central de Abastos, invitó a la ciudadanía a aprovechar el programa “Mercadito Más Barato”, donde se ofrecerán productos de la canasta básica a bajo costo.

El evento se realizará el próximo sábado 28 de marzo, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en el Parque Los Frailes, ubicado en la colonia Los Frailes, en la ciudad de Chihuahua.

Como parte de esta iniciativa, se ofrecerá el paquete “Mi Bolsita” con un costo de 100 pesos, el cual incluye productos como papa, aguacate, naranja, manzana, tomate, cebolla, zanahoria, limón y jalapeño.Además, habrá ofertas adicionales en productos como huevo y frijol, así como la participación de más de 30 emprendedores locales.

Las autoridades informaron que este programa tiene como objetivo apoyar la economía familiar mediante el acceso a alimentos a precios accesibles, por lo que se invita a la población a preregistrarse para asegurar su lugar.

Asimismo, durante el evento se contará con la presencia de servicios municipales para atención a la ciudadanía.