Devela JMAS Chihuahua nueve murales para promover la cultura del agua

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua develó nueve murales al exterior de las instalaciones de Planta Filtros como parte de las actividades de la Semana Cultural por el Día Mundial del Agua.

Las obras fueron elaboradas por artistas locales, con temáticas enfocadas en el tema de la cultura del agua.

El director ejecutivo de la JMAS, Alan Falomir, dijo que el agua es imprescindible y su cuidado requiere la participación de todos los sectores de la sociedad.

Durante el evento entregó reconocimientos a los muralistas Terre, Roker, Grime, Malik, Serse, Barraza, Big, Chards y Bideo, cuyos murales no solo quedarán para la posteridad, sino como un recordatorio permanente de que el agua se cuida, hoy para garantizar el mañana.

Falomir añadió que la JMAS continuará con el impulso de actividades que promuevan la participación ciudadana, la educación y la formación de conciencia sobre el uso responsable del agua.