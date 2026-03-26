Se gradúan 141 adultos mayores del programa “Abuelo Policía”

Un total de 141 abuelitas y abuelitos se graduarán este jueves del programa “Abuelo Policía”, impulsado por la Dirección de Desarrollo Humano y Educación del Municipio de Chihuahua.

Las y los participantes recibieron capacitación por parte de instructores del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU), con el objetivo de fortalecer su participación en la construcción de entornos escolares seguros.

Este programa busca involucrar a personas adultas mayores en labores de prevención y vigilancia en planteles educativos, contribuyendo a la protección de niñas, niños y adolescentes que asisten a escuelas públicas del municipio.

Será el próximo 13 de abril, tras el regreso a clases luego de las vacaciones de Semana Santa, cuando las y los abuelitos comiencen sus funciones en los centros escolares asignados, donde apoyarán en tareas de resguardo y seguridad.