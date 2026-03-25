Pide CCE perfiles solidos en encuestas de partidos

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que, rumbo al proceso electoral de 2027, es fundamental que quienes aparezcan en encuestas sean perfiles preparados y con capacidad, y no únicamente figuras posicionadas por popularidad.

Indicó que, aunque el proceso electoral aún no inicia formalmente, quienes aspiran a un cargo público deben comenzar a trabajar desde ahora para demostrar resultados y construir credibilidad.

“El 2027 está cerca, pero se tienen que poner a trabajar hoy. No queremos entrar en temas internos de los partidos, pero ojalá postulen a las mejores personas”, expresó.

El líder empresarial subrayó que la atención no debe centrarse únicamente en cargos de alto nivel como la gubernatura o las alcaldías, sino también en posiciones clave como diputaciones y regidurías, donde dijo, se requiere igualmente de perfiles bien calificados.

Asimismo, manifestó que el sector empresarial no está de acuerdo con el adelanto de procesos internos, como ocurrió en años anteriores con las llamadas “corcholatas”, al considerar que esto rompe con los tiempos electorales establecidos.

Finalmente, destacó que corresponde a la autoridad electoral definir los lineamientos del proceso, mientras que los partidos deben enfocarse en presentar propuestas sólidas, y al sector empresarial le toca mantenerse atento y participar desde su ámbito.