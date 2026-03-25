Arranca Arturo Zubía obra de pavimentación en La Enramada

El diputado Arturo Zubía Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y representante del Distrito XX, dio el sombrerazo de arranque a la obra de pavimentación con riego de sello en el camino que conduce a la comunidad de La Enramada.

Durante su mensaje, el legislador destacó que esta obra atiende una de las principales demandas de las familias de la región, ya que por más de cinco años este camino no había recibido mantenimiento, afectando la movilidad y las actividades productivas.

Informó que los trabajos forman parte del programa Caminos Saca Cosechas de la Secretaría de Desarrollo Rural, y son ejecutados por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, resultado de la coordinación institucional para impulsar el desarrollo de las comunidades rurales.

El diputado reconoció el respaldo de la gobernadora Maru Campos, quien ha impulsado obras que fortalecen la infraestructura carretera y el desarrollo del campo en Chihuahua.

“Seguimos trabajando cercanos a la gente, gestionando soluciones que mejoren la calidad de vida de nuestras comunidades”, expresó.

Finalmente, reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones que atiendan las necesidades prioritarias del Distrito XX.