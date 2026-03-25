Música, arte, cine y teatro para todos: llega Rutas Culturales del Municipio a Lomas Kariké

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El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, impulsa el programa Rutas Culturales con un nuevo evento que se realizará el próximo 31 de marzo en la colonia Lomas Karike, con el objetivo de acercar actividades artísticas gratuitas a las familias.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal cumple su compromiso de atención a la ciudadanía, llevando programas culturales directamente a las colonias, lo que permite fortalecer el tejido social, promover la participación vecinal y consolidar una agenda cultural incluyente que beneficie a niñas, niños, jóvenes y adultos.

El 4º evento de Rutas Culturales se llevará a cabo en las canchas de la colonia Lomas Karike, en un horario de 5:00 a 9:00 de la noche, con entrada libre para toda la ciudadanía, y contará con un programa que incluye presentaciones musicales como ¡Kuira Ba!, a cargo del artista Eliud Solís Moreno, así como la participación de TGFM Original con The Guadalupe Funk Machine.

En el ámbito escénico se presentarán las obras de teatro “Reguiletes en el viento” del colectivo Gorgonas Teatro y “La intensa y fugaz vida de Anna y Paco” del colectivo Didascalia Teatro, además de la presentación de danza “Imagínate un mundo con Edmindo”, a cargo de Abraham Baltierrez.

También se realizarán talleres participativos de pintura y creación de máscaras, juegos culturales como lotería gigante y juegos de feria, así como la creación de un mural colectivo, actividades que permitirán la convivencia familiar y el uso positivo de los espacios públicos.

El Gobierno Municipal invita a las familias chihuahuenses a asistir a este evento gratuito, que forma parte de las acciones para fortalecer la comunidad y consolidar a Chihuahua Capital como una ciudad con espacios vivos, seguros y llenos de arte. Para más información se pueden consultar las redes sociales del Instituto de Cultura y el Gobierno Municipal.